'Sigma formülü yönetmeliği' Anayasa Mahkemesi'nde

Kamuoyunda ‘Sigma formüllü yönetmelik’ olarak bilinen ve 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişiklikler, Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı. Hekimsen Sendikası tarafından açılan davada, yönetmeliğin hukuka ve Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talep edildi. Başvuruyu inceleyen Danıştay, yönetmelikte yer alan bazı düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olabileceği yönünde görüş bildirerek dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

ANAYASA VE HUKUKA AYKIRI GÖRÜLEN KISIMLAR

Mahkemeye taşınan maddeler; aile hekimi ve sağlık çalışanlarının kontrolü dışında gelişen durumlar nedeniyle ücretlerinin kesilmesi, sözleşmelerinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi gibi yaptırımları içeriyor. Hekimsen’in itirazında öne çıkan düzenlemeler arasında tarama ve izlem hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin yenilenmemesi, disiplin cezası alan hekimin valilik kararıyla görevden alınması, hastaların başka kuruma başvurması veya memnuniyetsizliği nedeniyle ücrette kesinti yapılması gibi uygulamalar yer alıyor. Ayrıca nöbet eksiklikleri, akılcı ilaç kullanımı gibi sübjektif kriterlerin de maaşlara yansıması sendika tarafından hukuka aykırı bulunuyor.

SON KARAR ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Sendika, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile 209 sayılı Kanun’da yer alan bazı yetki tanımlarının belirsizliğine dikkat çekerek, bu ifadelerin Anayasa’ya uygunluğunun da denetlenmesini istedi. Danıştay ise nihai kararı Anayasa Mahkemesi’nin vereceğini belirterek, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması veya iptaliyle ilgili işlemleri bu karara göre şekillendireceğini açıkladı.