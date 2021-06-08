Stresli meslekler tiroid hastalıklarını tetikliyor

Bankacılık ve doktorluk gibi stresli mesleklerin tiroid hastalıklarını tetiklediğine dikkat çeken Prof. Dr. Erhan Ayşan, stresin tüm hastalıkları tetikleyebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Günlük hayatta mücadele edilen trafik, kalabalık, yoğun iş temposu ve sorunlu ikili ilişkiler gibi her şey stresi tetikleyebiliyor. Çağın hastalığı olan stres, beraberinde birçok hastalığı da tetikliyor.

Başta tiroid olmak üzere tüm endokrin organların, kadınlarda yumurtalıklar ve meme; erkeklerde prostat bezinin stresten çok fazla etkilendiğini dile getiren Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, strese bağlı tiroid hastalıkları hakkında bilgi vererek önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

KADINLAR STRESTEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Tiroid bezinden T3 ve T4 isimli hormonlar salgılanır ve stres bu hormonların salgı ritmini bozar. Aşırı hormon salgısı, günlük hayatımıza endişe, terleme, kilo kaybı, uyku bozuklukları olarak yansıyor. Yetersiz hormon salgısında ise hasta kilo alıyor, halsizlik, bitkinlik, isteksizlik, depresyon, aşırı uyku isteği, kabızlık, şişkinlik sorunları yaşayabiliyor. Saç dökülmesi ve cilt kuruluğu da strese bağlı olarak ortaya çıkan hormonal salgı ritminin bozulmasının sonuçlarıdır.

İleri yaş, kalp, tansiyon, şeker hastalığı gibi ek hastalıkların varlığı da durumdan daha fazla etkilenilmesine neden olabiliyor. Özellikle kadınlarda bunu daha çok görüyoruz. Bu durumun kadınların hormonal ve duygusal yapılarının erkeklerden farklı olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu yapı tiroide de yansıyor ve yaş, ek hastalıklar, kadın cinsiyeti stresten etkilenmede öne çıkıyor.

STRESLİ MESLEKLER TİROİD SORUNLARINI TETİKLİYOR

Yapılan iş de stresle ilişkili. Finans, bankacılık ve ekonomiyle uğraşan kişiler stresten çabuk etkilenir. Doktorlar da çabuk etkilenen meslek grupları arasında yer alıyor. Strese girmede yapılan iş ve bu işin riskleri, potansiyel sonuçları elbette önemli. Ancak daha da önemli olan nokta kişinin vücudunun strese vereceği cevap ile stresi kontrol edebilme gücü ve becerisidir.

Var olan ya da sonradan çıkan hastalıklar da stres yaratabiliyor. Strese kötü bir şey olarak bakmamak gerekiyor. Stres, dışarıdan gelen bir uyarıya vücudun verdiği doğal ve faydalı bir tepkidir. Örneğin kötü bir haber aldığımızda hemen göğsümüzde bir çarpıntı hissederiz. Çarpıntı strese verilen en erken cevaplardan biridir. Biz onu kötü bir şey olarak düşünürüz. Oysa kalp, stres anında vücuda fazla miktarda kan pompalamak zorundadır. Bunu da ancak fazla çalışarak yapar. Eğer kalp bunu yapmazsa tansiyonumuz düşer ve bayılabiliriz.

Önemli olan stresin varlığı değil, onun düzeyidir. Eğer stres belli bir düzeyde tutulabiliyor, kontrol edilebiliyorsa sorun yok demektir. Bu kontrolün bir bölümü bizim elimizde, örneğin kendi kendimizi telkin ederek ve hızlı, aşırı tepkiler vermemeye programlayarak stres kontrolünü kısmen yapabiliriz. Kısmen diyorum çünkü ne yazık ki, tüm kontrol bizde değil. Vücudun savunma sistemi, sinirsel kontrol mekanizmalarının bir bölümü tamamen otonom yani kontrolden bağımsız bir şekilde kendi kendine çalışır.

HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Stres düzeyi yüksek olan hastalarda tedavi süreçleri de zorlaşabiliyor. Basit bir ilaç tedavisinde bile hasta ilaçları sorgulamaya başlıyor. Prospektüsler okunuyor. Ameliyat olacak hastalar ameliyat tekniğini sorgulayabiliyor, internetten edinilen çoğu yanlış ve eksik olan bilgilerle itirazlar yapılabiliyor. Biz hekim olarak bunlara tepkisel ve eleştirel yaklaşmıyoruz. Hastanın psikolojik durumuna göre bazen ilaç değişikliği yapıyor, bazen ameliyat tarihlerini öteleyebiliyoruz. Buna rağmen hasta bazen ilacını almıyor, bazen ameliyattan vazgeçiyor.

Sonuçta, tedavide aksamalar, gecikmeler ortaya çıkıyor. Stres hastalığın seyrini değiştiriyor, hastalık ileri evreye doğru yol alabiliyor.