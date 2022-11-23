Tam bir şifa deposu! Sumağı bu şekilde kullanırsanız...

Tam bir şifa deposu! Sumağı bu şekilde kullanırsanız...

Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen sumak, cilt üzerinde de büyük etkilere sahip. Sumağı doğru kullandığınız taktirde, bu faydalarından yararlanabilirsiniz.

Masalardan eksik etmediğimiz sumak, sadece bir baharat değil. En azından sıradan bir baharat değil..

Sumağın faydaları saymakla birmiyor. Kış aylarında kişi için, tam bir şifa deposu haline gelebiliyor. Yemeklere lezzet veren sumak, yıllardır kullanılan bir baharttır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarının en çok tercih edilen besinlerinden biri olan sumak, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor.

Özellikle 2020 yılında büyük bir satış patlaması yaşayan sumak, popülerliğini devam ettiriyor.

Faydalarını bilmeyenler ve öğrendikten sonra sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hayli fazla.

Sumapın faydalarını öğrenmek ve doğru kullanmak gerekiyor. Her şeyin fazlası zarar olduğundan, dikkatli kullanmak yerinde olacaktır.

Herhangi bir rahatsızlığı ya da elerjisi olanlar, sumak tüketmemeli. Tükettikten sonra sıkıntı yaşayanlar ise mutlaka bir doktora başvurmalı.

Peki, Sumağın faydaları nelerdir, sumak ne işe yarar? İşte detayları...

Sumağın binbir faydası

Kanser hastalıklarına iyi gelen sumak, kalp ve damar hastalıkları konusunda da bulunmaz bir nimettir. Antioksidan özelliği dolayısıyla yıllardır kullanılan sumak, kronik rahatsızlıklara da iyi gelir.

Güçlü bir idrar sökücü olan sumak, bağırsakları rahatlatır. Bu konuda zorlanan kişilerin sorununu çözmeye yardım eder.

Sağladığı bu etkiyle idrar yolu enfeksiyonlarından büyük oranda korur ve tansiyonu düşürür.Ayrıca sumak, kandaki kolestrol ve trigliserid düzeylerini dengeler.

Birçok kış hastalığına iyi gelir. Ağrı kesici özelliği vardır ve bütün kışı sağlıkla geçirmenize katkı sağlar. Ayrıca, antiseptik özelliğinden dolayı vücudumuzun bakteri ve mikroplarla savaşına yardımcı olmaktadır.

Hücreleri yenilediğinden sumağı su da bekletip yüzünüzü yıkayabilirisniz. Bu da gözeneklerin daha iyi temizlenmesinde yardımcı olur. Sumak kaynarken koklanması ise sinüslerin açılmasını sağlar.