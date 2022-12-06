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    Tayland’da kuş gribi nedeniyle 8 bin 599 tavuk itlaf edildi

    Pingtung’daki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının tespit edilmesinin ardından 8 bin 599 tavuk itlaf edildi.
    • 06.12.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:46
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    Tayland’da kuş gribi nedeniyle 8 bin 599 tavuk itlaf edildi

    Tayvan'ın Pingtung şehrine bağlı Yanpu kasabasındaki bir tavuk çiftliğinde, kuş gribi (H5N2) salgını tespit edildi.

    Salgın, bölge yetkililerini harekete geçirdi. 4 Aralık’ta, yerel sağlık birimlerince doğrulanan kuş gribi salgınının ardından hastalıklı olduğu saptanan 8 bin 599 tavuk itlaf edildi.

    Anormal tavuk ölümleri bildirildi

    İHA’nın haberine göre; Pingtung Belediyesi yayınladığı basın açıklamasında, geçtiğimiz hafta perşembe günü bölgedeki bir çiftlikte anormal tavuk ölümlerinin bildirildiğini söyledi.

    Yaşanan ölümlerin ardından harekete geçen görevliler çiftlik ve çevresini dezenfekte ederek topladıkları numuneleri test için Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsü’ne gönderdi.

    Çiftliklerde dezenfeksiyon çalışmaları artırılacak

    Pingtung Belediyesi, kuzey Pingtung'un yüksek riskli kümes hayvanı yetiştirme alanı olduğunu ve hükümetin kuş gribi salgınının gelişimini yakından izleyeceğini duyurdu.

    Alınan önlemler çerçevesinde bölgedeki kümes hayvanı çiftliklerinde kontrol ve dezenfeksiyon çalışmalarının artırılacağı açıklandı.

    Pingtung Belediyesi yetkilileri tavuk çiftliklerini uyararak gribin yayılmasını durdurmak için yaşlı, orta yaşlı ve genç tavukları bir arada yetiştirmeyi bırakmaya çağırdı.

    Tavuklarda anormal ölümler olursa veya daha az su tüketmeye başlarlarsa, durumu hemen yetkililere bildirin uyarısında bulundu.

    Tayland’da kuş gribi nedeniyle 8 bin 599 tavuk itlaf edildi #1


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