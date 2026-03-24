Türk kahvesine birkaç damla gül suyu eklemenin etkisi

Türk kahvesi, yüzyıllardır değişmeyen tadı ve ritüeliyle kültürümüzde özel bir yere sahip.

Ancak son dönemde bu klasik lezzete küçük dokunuşlar yaparak farklı aromalar denemek de oldukça popüler hale geldi.

Bu dokunuşlardan biri de kahveye birkaç damla gül suyu eklemek.

Gül suyunun kendine has hafif ve ferahlatıcı aroması, Türk kahvesinin yoğun ve sert tadıyla dengeli bir uyum yakalıyor.

Özellikle kahvede farklı tatlar denemeyi sevenler için bu yöntem, basit ama etkili bir alternatif sunuyor.

Ancak asıl etkisi başka...

Gül suyu, gül yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen doğal ve hoş kokulu bir aromatik sudur.

Özellikle Isparta gülleri gibi yağ oranı yüksek güllerden üretilir ve hem mutfakta hem de kozmetik alanında yaygın olarak kullanılır.

Gül suyunun doğal aroması zihni sakinleştirmeye yardımcı oluyor.

Geleneksel olarak gül suyu, mideyi rahatlatıcı özellikleriyle bilindiğinden, kahvenin bazı kişilerde oluşturduğu mide hassasiyetini hafifletiyor.