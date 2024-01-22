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Türkiye, soğuk havanın etkisi altına girdi...
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte ise grip vakalarında da artış yaşanmaya başladı.
Hastanelerin kapısını çalan vatandaşların çoğunun grip olması ise sağlıklı beslenmeyi gündeme getiriyor.
Bu kapsamda da tüketilmesi gereken bazı besinler var...
Bu besinler sayesinde rahat bir kış geçirmenin yanı sıra vücudunuzu daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.
Kış ayında tüketilmesi gereken besinler
- Kelle paça
- İşkembe
- Zeytin
- Karnabahar
- Ev turşusu
- Sarımsak
- Bal
- Ispanak
- Havuç
- Kabak
-Somon
-Sardalye
Tüketilmesi gereken çaylar
- Ihlamur
- Sarımsak
- Limon ve limon çayı
- Nane çayı
- Yeşil çay
- Ada çayı
- Ekinezya
- Zencefil
- Kuşburnu
- Komposto
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