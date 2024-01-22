Haberler



Sağlık



Türkiye "grip" etkisi altında! Bu besinleri yiyen demir gibi oluyor...

Türkiye "grip" etkisi altında! Bu besinleri yiyen demir gibi oluyor... Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanırken, hangi besinlerin koruyucu olduğu ise belli oldu. Bu besinler sayesinde, rahat bir kış geçirmek mümkün olacak.