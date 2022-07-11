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    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti

    Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan genç kadın, bu kez hastalığa yenik düştü. ABD’de doktora yapma hakkı kazanan genç kadının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
    • 11.07.2022 - 09:31
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    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti

    Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin (27), Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi.

    Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı.

    İkinci kez nüksetti

    Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı alan Cemre kanseri yendi.

    Hem sağlığına kavuşan hem de okulunu onur derecesiyle bitiren Cemre’nin hastalığı ikinci kez nüksetti.

    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti #1

    ABD’de doktora yapacaktı

    Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı.

    ‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.

    Cemre, ikinci kez de kanserin üstesinden geldi.

    Üçüncü kez yakalandı, tutunamadı

    Ancak geçtiğimiz şubat ayında Cemre’ye üçüncü kez kansere yakalandığı söylendi.

    Hemen tedaviye başlandı…

    DHA'nın haberine göre ameliyat olan Cemre, bu kez hayata tutunamadı.

    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti #2

    2021’de evlenmişti

    Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.

    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti #3


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