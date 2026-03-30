Üşüdüm sanmayın: Eğer teninize mavilik varsa...

Kış aylarında dışarı çıktığınızda ellerinizde, dudaklarınızda ya da yüzünüzde hafif bir morarma fark ediyor musunuz?

Çoğu kişi bunu “üşüdüm” diyerek geçiştiriyor.

Oysa bu renk değişimi, vücudun verdiği basit bir tepki olabileceği gibi, perde arkasında farklı bir durumun sinyali de olabilir.

Üstelik her zaman düşündüğünüz kadar masum olmayabilir.

Peki, bu mavimsi rengin sebebi neler olabilir gelin bakalım.

Soğukta vücut, hayati organları korumak için kanı uç bölgelerden çeker. Bu da ciltte morarma ya da mavimsi renk oluşturabilir.

Ancak sık tekrarlıyorsa ya da uzun süre geçmiyorsa, bu durum Raynaud fenomeni gibi bir dolaşım probleminin habercisi olabilir.

Söz konusu hastalıkta damarlar soğuğa karşı aşırı tepki verir, kan akışı azalır ve ciltte önce beyaz, ardından mavi ve sonrasında kızarıklık görülür.

Bu nedenle basit bir üşüme gibi görünen bu belirtiyi hafife almamakta fayda var.