Uykusuzluk, çocuklarda konsantrasyon kaybına neden oluyor

Yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala, çocukların uyku düzeninin sağlanması için tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Vural Fidan, uykusuzluğun konsantrasyon kaybına neden olabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin geçen dönemi çoğunlukla uzaktan eğitimle geçirdiğini hatırlatan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yaz tatilinin de eklenmesiyle uzun bir sürenin ardından haftanın 5 günü eğitim görecek öğrencilerin uykularının düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Salgın sürecinde çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu dile getiren Fidan, çocukların normal ders programlarına adapte olabilmesi, okul başarılarını en yüksek seviyeye getirebilmeleri için öncelikli olarak uyku düzenlerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Okul döneminde uyku için uygun görülen saatin 21.00 olduğunu ifade eden Fidann, "Geç saatlerde uyuyan bir çocuk için bunu birden sağlayabilmemiz mümkün değil. Okullar açılıncaya kadar her yeni günde uyku saati 15-20 dakika geri alınırsa, düzenli bir uyku için zaman kontrolü yapılmış olur." dedi.

KONSTANSTRASYON KAYBINA NEDEN OLUYOR

Yeterli seviyede uykusunu alamayan öğrencilerin derse kendilerini adapte edemediklerini belirten Fidan, dersin derste öğrenilmesinin önemini vurguladı.

Bu konuyla alakalı çok fazla araştırma yapıldığını ifade eden Fidan, "Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına neden oluyor. Çocuklarımız, eğitim döneminde sağlıklı bir uyku süreci tamamlayamazlarsa ve bu kronik bir hal alırsa, ne yazık ki istenilen başarıyı elde edemiyor. Pandemi ile uyku düzenleri değişen çocuklarımızı bugünden itibaren motive etmemiz şart." şeklinde konuştu.

Z kuşağının bilgiye genellikle internetten eriştiğini, gün içinde de uzun süre telefon ve tablet kullanarak mavi ışık kaynağıyla uykusuzluğa davetiye çıkardığını dile getiren Fidan, uykuya dalmadan en az 2 saat öncesinde elektronik cihazların kullanımının bırakılması gerektiğini söyledi.

Mavi ışığın hem çocuklarda hem de erişkinlerde uykuya geçişi ve devam ettirme sürecini etkilediğini söyleyen Fidan, "Telefon ya da tableti uyuma aracı olarak kullanmamalıyız. Bu anlamda görev ebeveynlere düşüyor." diye konuştu.