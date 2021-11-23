Uykusuzluk diyabete neden olabilir

Vücutta birçok sistemi olumsuz etkileyen ve bozan uyku eksikliği, diyabete de yol açabiliyor. İşte uykusuzluk ve diyabet arasındaki ilişki ve diyabetin erken belirtileri.

Yeterince uyumamak metabolik düzeni bozabilir. Yetersiz uyku, kortizol gibi stres hormonlarını salgılar, bu da insülin direncine neden olabilir ve dolayısıyla kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Bu stres hormonları, karbonhidrat ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklere olan isteğinizi artırabilir, bu da kilo alımına ve dolayısıyla tip 2 diyabete neden olabilir.

Sadece bu değil, yetersiz uyku vücudun karbonhidrat isteğini artıran leptin hormonunu da azaltır. Leptin ayrıca karbonhidrat metabolizmasının kontrolünden de sorumludur.

EN AZ 7 SAAT GECE UYKUSU ŞART

Bu nedenle uykusuzluk çekiyorsanız şeker seviyenizi takip etmeniz gerekir. Amerikan Uyku Akademisi ve Uyku Araştırmaları Derneği'ne göre, sağlıklı ve formda kalmak için her gece en az 7 saat uyku önemlidir. Gün boyunca yorgun hissetmek, kötü uykunun önemli bir işaretidir.

İşte uykusuzluğun daha fazla belirtisi:

- Yavaş düşünme ve daha az dikkat,

- Yorgunluk ve enerji eksikliği,

- Zayıf hafıza, ruh hali değişimleri,

- Endişeli, stresli ve sinirli hissetmek.

Yukarıdaki belirtilerden şikayetçiyseniz, uyku düzeninizi değiştirmeniz ve iyi bir uyku programı uygulamanız gerekir.

Sağlıklı bir uyku döngüsünü sürdürmek için bazı basit ipuçları:

- Yatak odanız karanlık, dinlendirici ve sessiz bir yer olmalıdır.

- Uykuyu bozabileceğinden uyumadan önce ekrana bakılmamalıdır.

- Gün boyunca fiziksel olarak aktif kalınmalıdır.

- Yatağa gitmeden önce gevşenmeli ve rahatlanmalıdır.

- Uyumadan önce duş alabilir veya kitap okuyabilirsiniz.

- Uykuya yakın saatlerde kafein, alkol ve nikotin almayın.

- Geceleri daha az uyumanıza neden olabileceği için öğleden sonra 3'ten sonra kısa uykulardan kaçının.

DİYABETİN ERKEN BELİRTİLERİ

Diyabetli kişilerin en az yüzde 25'i durumlarından habersizdir. Sakince işlerine devam ederler, belirtilere dikkat etmezler ve diyabet vücutlarını yavaş yavaş yok eder. Diyabetle mücadelede farkındalık, korunma ve sağlıklı bir yaşam tarzı kritik öneme sahiptir, çünkü on milyonlarca insan hastalığın teşhis edilmemiş formlarını yaşamaktadır ve hastalık zamanında önlenebilir veya düzeltilebilir.

Diyabet belritilerinin nereden geldiğini anlamak için öncelikle bu hastalığın tam olarak ne olduğunu anlamak gerekir. Bu, ortak özellikleri hiperglisemi (kandaki şeker miktarında bir artış) olan bir dizi vücut bozukluğudur. Sonuç olarak, bir insülin eksikliği gelişir veya etkisinin etkinliği azalır veya her ikisi de aynı anda olur. Bu birbiriyle ilişkili süreçler, diyabetin tüm klinik belirtilerine yol açar.

Diyabet çeşitli tiplerdedir; tip 1, tip 2, gestasyonel (hamilelik sırasında diyabet) ve spesifik. Her tip için karakteristik belirtiler vardır, ancak genel olarak ortak belirtiler de bulunmaktadır. Diyabet tedavisinin başarısı, ilk belirtilerin ne kadar çabuk fark edildiğine ve doğru teşhisin konulduğuna bağlı olacaktır.

Tip 1 diyabet belirtileri birkaç gün içinde hızla gelişir. Genellikle hasta aniden diyabetik komaya girer (bilincini kaybeder), acilen hastaneye götürülür ve orada diyabet teşhisi konur. Tip 1 diyabet genellikle viral bir enfeksiyondan (grip, kızamıkçık, kızamık vb.) veya şiddetli stresten 2-4 hafta sonra başlar.

Ne yazık ki, tip 2 diyabet kendini diğer hastalıkların belirtileriyle gösterir. Kişi rahatsızlık ve yorgunluğu kronik stres ve aşırı çalışmaya bağlayabilir. Ancak diyabet geliştirmekte olduğunuzu açıkça gösterebilecek birkaç işaret de vardır:

Ani Kilo Kaybı

Keskin bir kilo kaybı, sizi uyarması gereken, gelişmekte olan bir hastalığın ilk belirtilerinden biridir. Her zamanki gibi yiyorsunuz, katı bir diyet yapmıyorsunuz ve spor salonunda günlük egzersizlerle kendinize eziyet etmiyorsunuz ama aynı zamanda gözlerinizin önünde eriyor gibisiniz. Kilo vermek ilk başta güven verici olabilir. Ancak sevinç uzun sürmeyecek, çünkü hızlı kilo kaybı bir tür hastalığın kesin bir işaretidir. Diyabet durumunda, vücudun yiyecekleri parçalaması ve değerli besinlerin emilimini arttırması için ihtiyaç duyduğu insülin eksikliği nedeniyle kilo verilir.

Susuzluk

Kalıcı ağız kuruluğu, çok miktarda sıvı tüketilse bile kaybolmaz. Her zaman susuz hissedebilirsiniz. Su, çay, meyve suları içtiğiniz halde sonuç sıfırdır. Hala içmek istersiniz ve dışarıda sıcak bir yaz mı yoksa soğuk bir kış mı olduğu önemli değildir.

İnanılmaz Yorgunluk

Bir gün, uyandığınızda aniden yataktan çıkamayacağınızı fark edebilirsiniz. Fiziksel güç kaybı, halsizlik, bitkinlik diyabetin kesin belirtilerinden bazılarıdır. Vücudun canlılığını kaybetmesinde şaşırtıcı bir şey yoktur, sonuçta, daha önce de belirtildiği gibi, insülin üretiminin işlevsizliği nedeniyle, vücut için gerekli besinler emilmez, kilo verirsiniz ve bununla birlikte güçsüzleşirsiniz.

Sürekli Açlık

Aniden vahşi bir iştahınız oluşursa, açgözlü bir şekilde yemek yemek isterseniz, ancak doyurucu bir akşam yemeğinden sonra bile bu hisleri yaşarsanız bunlar diyabet belirtileri olabilir. Çok miktarda yiyecek tüketirken bile sürekli aç kalırsınız. Artan iştahın nedeni, vücuttaki şekerin metabolik süreçlerinin bozulmasıdır.

Sık İdrara Çıkma

Sürekli tuvaleti kullanmak isteyebilirsiniz. Benzer bir durum sistit ile ortaya çıkar. Ancak bu durumun nedeni böbrek iltihabı değil, vücudun yüksek kan şekeri ile baş edememesidir. Fazla şekeri dışarı atmaya çalışmak, sürekli idrara çıkma isteğine yol açar.

Görme Bozukluğu

Gözler aniden çift görmeye başlayabilir veya bir sis hissi olabilir. Diyabet nedeniyle oluşan görme bozukluğu, kan şekerindeki artışa bağlı olarak retinanın işlev bozukluğundan kaynaklanır.

İyileşmeyen Yaralar ve Sıyrıklar

Küçük yaraların ve sıyrıkların bile çok uzun süre gitmediğini ve size çok fazla rahatsızlık verdiğini fark ettiniz mi? Veya vücudun bazı bölgelerinde sürekli oluşan kaşıntı konusunda endişeli misiniz? Tipik olarak, bu belirtiler diyabetle ilişkilendirilmez ancak bunlar diyabet belirtileri olabilir.