Uzmanı açıkladı: Günde bir dilim zencefil tüketmek bakın ne işe yarıyor

Uzmanlara göre zencefil, içerdiği gingerol sayesinde vücut üzerinde güçlü etkiler oluşturabiliyor.

Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle öne çıkan zencefil, hücreleri serbest radikallerin zararına karşı korurken iltihaplanmanın azalmasına da yardımcı olabiliyor.

Özellikle sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. ABD'li koruyucu tıp uzmanı Dr. Roxanne B. Sukol, zencefilin faydalarını açıkladı.

UZMANLAR FAYDALARINI SIRALADI

Uzmanlar, her gün düzenli olarak tüketilecek 1-2 dilim taze zencefilin sindirimden bağışıklığa, kalp sağlığından kan şekerine kadar birçok alanda vücuda destek sağlayabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı Cynthia Sass, zencefilin sindirim sistemine yardımcı olmasının yanı sıra kan şekerini dengelemeye ve kronik iltihabı azaltmaya da katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Zencefilin en dikkat çeken faydalarından biri de mide bulantısını hafifletmesi. Araştırmalar, taşıt tutması, hamilelik veya ameliyat sonrası görülen bulantıların azalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kalp sağlığı açısından da önemli görülen zencefilin, kolesterol seviyelerinin düşmesine ve damar fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlıyor.