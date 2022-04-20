Uzmanı uyardı: Düzen değişliği migreni tetikliyor

Migreni tetikleyen nedenler hakkında açıklama yapan Dr. Şahinkaya, migrenin düzen seven bir hastalık olduğunu vurguladı.

Genellikle mevsim geçişlerinde kendisini gösteren migren, sosyal hayatı zorlaştırabiliyor.

Hastalık hakkında bilgi veren nöroloji alanında Uzman Dr. Nurhan Şahinkaya, özellikle rüzgarlı ve tozlu havaların migreni tetiklediğini belirtti.

İHA’nın haberine göre Dr. Şahinkaya, verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

“Bunun yanında gıdalar ve kadınlardaki hormonal değişimler, özellikle öztrojen hormonu ile ilgili artış ve azalma dönemlerinde migreni tetikleyebilir. Yani adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir.

“Fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarını tetikleyebilir”

Bazı gıdalar migrenin tetikleyicisi olarak suçlanmıştır. Özellikle kafein, alkollü içecekler ve bu içeceklerin içinde maya oranı yüksek olanlar bira ve kırmızı şarap gibi. Bunun yanında düzen değişikliği oluşturan herhangi bir durum, mesela fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarını tetikleyebilir.





“Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir”

Hastalara önerimiz ise düzeni yaşam koşullarını sürdürmesidir. Çoğu hasta pazar günleri başım ağrıyor diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durmasını gerekiyor.”

Bazı gıdalar da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Şahinkaya, “Mesela bir gıda migreni tetikliyorsa küçük bir miktar tüketilmesi bile migreni tetikleyebilir. Alerjik rahatsızlıktır aslında migreni tetikleyen şey. Fazla tüketimi ile de pek bir ilgisi yoktur.” dedi.