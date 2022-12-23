Uzmanlar öneriyor: Karaciğerinizi tertemiz yapacak 7 ipucu!

Sağlıklı bir vücut için karaciğerin toksinlerden arınması gerekiyor. Bazı besinleri düzenli olarak tüketirseniz karaciğeriniz toksinlerden arınır. İşte karaciğerinizi tertemiz yapacak ipuçları...

Karaciğerin vücudumuzda birçok işlevi bulunuyor ve en önemli organlardan biri. Bu yüzden karaciğeri sağlıklı tutmak da önemli.

Günümüz şartlarında sağlıklı beslenmek ne kadar güç olsa da, dikkatli olmak gerekiyor. Kimi zaman yediğimiz hazır yiyecekler ve doymuş yağlar, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor.

Obezite sayısı her geçen gün artıyor. Bu da diyabet ve kalp hastalıklarına sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek için karaciğer sağlığına dikkat edilmeli.

Protein, yağ ve karbonhidrat oranı dengeli, taze meyve ve sebzeleri yeterli miktarda alarak karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Aynı zamanda uzmanların da önerdiği, karaciğerinizi tertemiz yapacak 7 ipucunu sizler için derledik. Bu ipuçlarını uygularsanız karaciğeriniz yeniden doğacak…

Bunları yaparsanız karaciğeriniz tertemiz olacak!

1- Güne bir bardak ılık limon suyu ile başlayın.

2- Her gün en az 6-8 bardak su için. 2-3 bardak da sıcak su içmeyi ihmal etmeyin. Bu durum karaciğer ve böbreğinizi temizleyecek. Aynı zamanda kilo vermenize yardımcı olacak.

3- Taze sebze suları için. Bir bardak havuç, pancar ve ıspanak suyu çok güçlü bir karaciğer temizleyicisidir.

4- Günlük öğünlerinizin yüzde 40’ı meyve ve pişmemiş sebze içermelidir. Bunun nedeni ise çiğ gıdalar sindirime yardımcı olur ve karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar.

5- Karaciğer sağlığınızı korumak için rafine şekerden uzak durun. Şeker karaciğerinizin daha fazla çalışmasına sebep olur ve bakterilerin çoğalmasına neden olur.

6- Fasulye, nohut gibi filizlenmiş bakliyatlar karaciğerin temizleyici özelliğini artırır.

7- Tam yağlı süt, koyun eti, tavuk derisi, işlenmiş ve kızartılmış gıdalardan kaçın. Doymuş yağlar karaciğerinize zarar verir.