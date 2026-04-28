"Varis silgisi" diyelim: İşte varislerin doğal ilacı

Yaz kapıda...

Güneşli günlerin habercisi olan yaz mevsimi, hafif kıyafetlerle birlikte bacakların daha çok ön plana çıktığı bir dönem.

Ancak varis sorunu yaşayanlar için bu süreç hem estetik hem de konfor açısından zorlayıcı olabiliyor.

Sıcak havanın etkisiyle damarların daha belirgin hale gelmesi ve gün sonunda artan ağrı-şişlik hissi, birçok kişiyi “Ne yapabilirim?” sorusuna yöneltiyor. Doğal yöntemlere ilgi de tam bu noktada artıyor.

Doğal varis ilacını sizler için araştırdık.

İşte, varis görünümünü azaltmaya yardımcı doğal yöntemler...

EN DOĞAL VARİS İLACI: AT KESTANESİ

Varis (toplardamar genişlemesi) kronik bir durumdur ve tamamen yok edilmesi genelde tıbbi müdahale gerektirir. Ancak doğal yöntemlerle görünümünü hafifletmek, şikayetleri azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür.

Doğal destekler arasında en çok öne çıkan bitkilerden biri at kestanesidir.

Özellikle damar sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle yıllardır hem geleneksel hem de modern destek ürünlerinde kullanılır.

At kestanesinin içeriğinde bulunan escin adlı aktif bileşen damar duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Toplardamarlardaki genişlemeyi azaltarak şişlik ve ödem oluşumunu hafifletebilir.

At kestanesi içeren kremler, gün içinde özellikle akşam saatlerinde bacaklara uygulanabilir.

Bitkisel öz (ekstrakt) şeklinde hazırlanan ürünler, düzenli ve doğru kullanımda varis kaynaklı şikayetlerin hafiflemesine katkı sağlayabilir.