Yaz sıcağında gıda zehirlenmesi alarmı

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde gıda zehirlenmesi vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların gıda saklama koşullarını zorlaştırması ve bakterilerin çoğalmasını hızlandırması nedeniyle bu dönemde gıda güvenliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

VAKALARDA YÜZDE 30 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yaz aylarında özellikle et, süt ürünleri, deniz ürünleri ve salata gibi çabuk bozulabilen gıdaların uygun koşullarda saklanmaması, zehirlenme vakalarını tetikliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir ayda gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvurularda yüzde 30'luk bir artış kaydedildi.

HİJYEN KURALLARINA UYULMASI GEREKİYOR

En sık görülen belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve yüksek ateş yer alıyor.

Uzmanlar, gıdaların soğuk zincirde muhafaza edilmesi, çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayrılması ve tüketim öncesi hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtiyor.

UZMANLAR YİYECEKLERİN SAKLANMASI KONUSUNDA UYARIYOR

Ayrıca, açıkta satılan yiyeceklere karşı dikkatli olunması ve yemeklerin buzdolabında uygun sıcaklıklarda saklanması öneriliyor.

Yetkililer, vatandaşları gıda zehirlenmesi belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya çağırıyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliği önlemlerinin hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatılıyor.