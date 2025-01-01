Yeni hacamat takvimi 2025: Ocak'ta hangi günler sünnettir

Yağmur Dinç

Tıbben de desteklenen hacamat tedavisi, vücuttaki kirli kanı dışarı atmaya yarar.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır.

Sünnet sayılan günlerde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır.

2025 ile birlikte bu takvim güncellendi.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2025 Ocak ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki 2025 hacamat günleri hangileri? 2025 Ocak hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

OCAK 2025 HACAMAT GÜNLERİ

16 Ocak 2025 Perşembe RECEP-16

18 Ocak 2025 Cumartesi RECEP-18

21 Ocak 2025 Salı RECEP - 21

23 Ocak 2025 Perşembe RECEP - 23

25 Ocak 2025 Cumartesi RECEP - 25