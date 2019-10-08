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Sahte altınlarla dolandırıcılık yapanlar gözaltına alındı

Afrika'dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler, yakalandı.

AA | 08.10.2019 - 15:47..
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Afrika'dan getirilen sahte altınların vatandaşlara satarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler, harekete geçti.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen R.C.Ç. isimli vatandaşın şikayeti üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelilerin R.C.Ç.'nin bir arkadaşıyla irtibat kurduğu ve aynı yöntemle dolandırılacağı ihbarıyla çalışmalarını sıklaştırdı.

Sahte altınlarla dolandırıcılık yapanlar gözaltına alındı

Şüphelileri takibe alan ekipler, bir görüşme ayarladı. Ekipler, görüşme öncesinde 4 kişinin görüşme yapılacak yere gelerek keşif yaptığını tespit etti.

OTELDE TAKİBE ALDILAR

Keşif yapılmasının ardından Afrikalı oldukları öğrenilen asıl şüpheliler, görüşmek üzere otele geldi. İlk görüşmede anlaşamayan taraflar, otelden ayrılarak dağıldı.

Afrika’dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandırdılar VİDEO

İkinci görüşme için bir sonraki gün buluşan taraflar, anlaşarak altın ve para değişimini gerçekleştirdi. Burada şüphelilerin, karşı tarafın güven duygusunu kazanmak için uyguladıkları akılalmaz plan devreye girdi.

Sahte altınlarla dolandırıcılık yapanlar gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDILAR

Altınların gerçek olup olmadığını tespit etmek için kuyumcuya gidebileceklerini belirten şüpheliler, parayı da otelin kasasına koyabileceklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri, kasaya koymak için parayı şüphelinin birine verdi.

Şüpheli ise parayı kasaya koyduğu esnada, yanında getirdiği sahte dövizle yer değiştirdi. Bu esnada harekete geçen ekipler, Kamerun uyruklu Ranel Fokoua ve Gine uyruklu Saumah Sekou (23)'yu yakalayarak gözaltına aldı.

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