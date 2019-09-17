Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan çeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye’de bu tip soruşturmalarda ilk olan bir yöntem izlendi.

13 FARKLI FİRMAYA AİT SAHTE FATURA, KAŞE VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, çete üyelerini 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alarak, çetenin çalışma sistemine dair bilgiler topladı. Yapılan çalışmaların ardından Ankara merkezli 5 ilde sabaha karşı 8 ayrı iş yerine, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet farklı firmaya ait kaşe, sahte faturalar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet değişik zamanlarda düzenlenmiş senet, 16 adet farklı kişilere ait karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan çek ele geçirildi.

200 MİLYON TL ZARAR

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden aralarında 13 firmanın yöneticileri, çalışanları ve 3 mali müşavirin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Firari 11 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Çetenin 1 milyar liralık sahte faturalarla, kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

Sahte fatura ile kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattılar VİDEO