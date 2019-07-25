Sakarya'da bin 735 dekar tarım alanı zarar gördü

Sakarya'da Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ilk tespitlerde Cumhuriyet, Hamitabat, Arabacıalanı, Yazlık, Aralık, Kuruçeşme, Selahiye, Meşeli ve Uzunköy mahallerinde 164 üreticiye ait bin 735 dekar alanının zarar gördüğü tespit edildi.

ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERİN BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKECEK

Zarar gören alanlarda mısır, karpuz, kavun, domates, biber, fasulye ve süs bitkileri tarımı yapıldığı, suların çekilmesi sonrasında hasar tespit çalışmalarına devam edileceği ve bu konuda zarar gören üreticilerin Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmekte olduğu bildirildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Serdivan’da bin 735 dekar tarım alanı selden zarar gördü