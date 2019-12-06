Sakarya'da bir öğrenci siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar vakalarındaki artış tartışılırken, bir intihar haberi de Sakarya'dan geldi.

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Çetin, Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde siyanür içerek intihar etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Psikolojik sorunları olduğu söylenen, 21 yaşındaki Çetin’den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin’in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

İNTERNET SİTESİNDEN SATIN ALDI

Yapılan incelemelerde Çetin'in, siyanürü bir içeceğe karıştırarak içtiği belirlendi. Olayla ilgili incelemeleri derinleştiren ekipler, Çetin'in yaşamına son verdiği siyanürü bir alışveriş sitesi üzerinden aldığını belirledi.

SİYANÜR HAKKINDAKİ YENİ DÜZENLEME ÇÖZÜM GETİRMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üst üste yaşanan siyanürle intihar vakalarının ardından, yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerinin satışı yasaklandığını açıklamıştı.

3 SAĞLIK PERSONELİ VE AMBULANS KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen 3 sağlık personeli, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedbir amacıyla ambulans ile birlikte karantinaya alındı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekiplerinin sağlık ekipleri ve ambulansın karantinaya alındığı bölgede arama çalışmaları başlattı.

''ÇOK İÇİNE KAPANIK BİR ÇOCUKTU''

Hayatını kaybeden Çetin’in sınıf arkadaşı Ali Cem Atalar, “Mehmet Ali Çetin yakın arkadaşımdı, çok içerisine kapanık bir çocuktu. Bize amcası haber verdi böyle bir olayın gerçekleştiğini. Amcası sebebiyle haberimiz oldu. Mehmet çok içine kapanık bir çocuktu, derdi olsa bile bize söyleyeceğini sanmıyorum. Okulda gayet sohbetimizde, muhabbetimizde iyiydik, durgun bir halde değildi. Biz okulumuzda laboratuvarda çok ağır maddeler ile çalışmıyoruz, yani siyanür gibi ağır madde, ağır metaller ile çalışmıyoruz. Yani okuldan bulmuş olma ihtimalini yok sayıyoruz.” dedi.