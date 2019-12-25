taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9488
Euro
6.5996
Altın
1499.55
Borsa
113153.46
Gram Altın
286.926
Bitcoin
43261.66

Sakarya'da kamyonet çarpan 3 çocuk annesi öldü

Sakarya'da hastaneye giden 3 çocuk annesine hastaneden çıktıktan sonra kamyonet çarptı. 3 çocuk annesi hayatını kaybetti.

İHA | 25.12.2019 - 04:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gitti.

KAMYONET ÇARPTI

Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Kırmızıkan'a, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda E.S. idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yara alan kadın hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araç sürücüsünün teslim olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

42
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

80
Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

20
Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

10
İçişleri Bakanlığı: Yangınlarda sabotaj bulgusu yok

İçişleri Bakanlığı: Yangınlarda sabotaj bulgusu yok

11
Kanser tedavisinde yeni buluş

Kanser tedavisinde yeni buluş

10
ABD'de bir eyalette 57 yıllık kar topu yasağı kalktı

ABD'de bir eyalette 57 yıllık kar topu yasağı kalktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir