Sakarya'da kamyonet çarpan 3 çocuk annesi öldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gitti.

KAMYONET ÇARPTI

Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Kırmızıkan'a, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda E.S. idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yara alan kadın hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araç sürücüsünün teslim olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.