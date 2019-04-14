taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Arifiye'de atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA | 14.04.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK ALTINDA KALDI

Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

KURTARILAMADI

Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsrafil Şen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

410
Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

436
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

250
Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu evlendi

Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu evlendi

248
ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

254
Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

784
AK Parti seçimlerin yenilenmesi için başvuruyu hazırladı

AK Parti seçimlerin yenilenmesi için başvuruyu hazırladı

577
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir