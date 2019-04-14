Sakarya'da toprak kayması meydana geldi

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
TOPRAK ALTINDA KALDI
Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.
KURTARILAMADI
Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsrafil Şen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.