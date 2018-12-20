Salopet nedir

Moda programlarında izleyenler yabancı değildir bu kelimeye ama izlemeyenler için biz anlatalım.

Özellikle 1990'lı yıllarda kadın ve erkeklerin sıkça giydiği Salopet'e, günümüzde pek rastlayamıyoruz.

DEĞİŞEN MODA

Salopet denilince aklınıza, bahçıvanların giydiği kıyafetin gelmesi gayet doğaldır. Nitekim filmlerde, dizilerde bahçıvanların Salopet'i giydiğini görürürüz.

Değişen modayla birlikte, insanların giyim tarzları farklılık kazandı. Dolasıyla Salopet de eskisi gibi talep görmüyor.

RAHATLIĞI TERCİH NEDENİ

Hamile kadınların da giydiği, sırttan gelen askıların göğüste pantolondan devam eden kumaşla birleştiği kıyafet modeli olan Salopet, kimi kaynaklarda tulum olarak da geçiyor.