taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6343
Euro
6.2679
Altın
1418.58
Borsa
103093.81
Gram Altın
257.284

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs'ı kapsayan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.07.2019 - 10:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı,  FEÖ/PDY soruşturmasını sürdürüyor.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

GÖZALTILAR OLDU

Soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs'a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14'ü muazzaf, 1'i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

 

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 şahıstan 9'u bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

74
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

34
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

145
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

49
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

8
Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı

Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı

78
FSM'de trafik akışı düzene girdi

FSM'de trafik akışı düzene girdi

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir