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Samsun'da 60 milyon liralık restorasyon yapıldı

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, son beş yılda yaklaşık 60 milyon lira tutarında restorasyon çalışması gerçekleşti.

İHA | 13.12.2018 - 10:06..
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Son yıllarda önemli restorasyon çalışmaları yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop’ta 68 tarihi eseri restore ederek kültür mirasına yeniden kazandırdı.

Samsun'da 60 milyon liralık restorasyon yapıldı


2018 YILINDA 28 MİLYON LİRALIK RESTORASYON

Bu projelerin arasında Vezirköprü Taşhan, İlkadım Taşhan, Şeyh Seyyid Kutbiddin gibi eserler de bulunuyor. 2013 yılında 1 milyon 395 bin TL, 2014 yılında 1 milyon 693 bin TL, 2015 yılında 18 milyon 300 bin TL, 2016 yılında 10 milyon 638 bin TL, 2017 yılında 813 bin TL, 2018 yılında 28 milyon 725 bin TL olmak üzere 61,5 milyon TL civarında restorasyon çalışması yapıldı.

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