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Samsun’da 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde kaçak parfüm buldu.

İHA | 10.07.2019 - 06:02..
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Samsun’da güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Terme Miliç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Samsun-Ordu karayolunda içinde kaçak olarak ülkeye sokulan malzeme olduğu bilgisi alınan tırı durdurarak arama yaptı.

Samsun’da 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi

108 MARKADA PARFÜM

Yapılan aramada 500 koli içerisinde 108 markaya ait toplam 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen parfümlerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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