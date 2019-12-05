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Samsun'da erkek memur, üç kadın güvenliğe saldırdı

Kız yurdunda yaşanan olay için Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gerekli kişilere idari ceza verildiğini açıkladı.

İHA | 05.12.2019 - 16:29..
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4 Kasım 2018 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'nda, kapının geç açılması yüzünden memur M.K. ile işçi kadrosundaki üç kadın görevli tartıştı.

MEMUR, 3 KADINI DARBETTİ

Tartışmada M.K., 3 kadın güvenlik görevlisine saldırdı. Şiddet anı ise bir başka kadın görevli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine M.K. hakkında gerekli işlemler yapıldı. Kadın görevlilerin ise şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

Kız yurdunda güvenlik müdürü kadın görevlilere saldırdı

''CEZAİ İŞLEM UYGULANARAK GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR''

Olayla ilgili açıklama yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun Kız Yurdu'nda 24 Kasım 2018 tarihinde güvenlik görevlileri ile ilgili yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmıştır. Bir yıl önce yaşanan olayda gerekli kişilere idari ceza verilmiştir. Alınan ifade ve savunmalar şahısların şikayetlerinden vazgeçmeleriyle savcılığa intikal etmemiştir. İlgili güvenlik görevlisine hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir." diye konuştu.

Samsun'da erkek memur, üç kadın güvenliğe saldırdı

Samsun'da erkek memur, üç kadın güvenliğe saldırdı

Samsun'da erkek memur, üç kadın güvenliğe saldırdı

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