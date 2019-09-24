Samsun'da iş yerinde uyuşturucu ticaretine gözaltı

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Beşiktaş'ta 2 başkan adayı var

Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olacağı ifade ediliyor. Eski başkan Yıldırım Demirören ise, "Ben yokum" dedi.