Samsun'da iş yerinde uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde, çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alan polisler, E.Y.’yi takibe aldı.
İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA 42 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
E.Y. ile fiziki teması görülen 5 şahıstan, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayın devamında E.Y.’nin iş yerinde yapılan aramada, şahsın üzerinde 42 adet sentetik ecza hap elde edildi.
1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 5 şahıs, haklarında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorgusu tamamlanan E.Y., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.