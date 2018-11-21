Samsun’da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Ekim ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Samsun Konut Satışı" konusunda bilgilendirme yaptı. Buna göre, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 ve bir önceki aya göre yüzde 25,3 oranında artarak 2 bin 852 adet oldu.

2 bin 852 konut satışı ile Samsun, Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9’luk pay alarak 14’üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 85,1 AZALDI

2018 yılı Ekim ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 3,6’sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 60’ıncı sırada yer aldı.

Samsun’da 2018 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 85,1 oranında azaldı. Türkiye genelinde ise ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65 oldu.

2 BİN 749 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Samsun’da 2018 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 90,9 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 96,4) sıralamasına göre 22’inci sırada yer aldı.

SATILAN KONUTLARIN BİN 647 ADEDİ İLK DEFA SATILDI

Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 57,7 iken ikinci el satışlarının payı ise yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 48,9 oldu.