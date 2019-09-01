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Samsun'da mısır tarlasında bayılan çocuk hastanede öldü

Vezirköprü ilçesinde mısır tarlasında ailesi tarafından baygın halde bulunan 15 yaşındaki Emircan Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA | 01.09.2019 - 15:24..
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15 yaşındaki Emircan Atay, Vezirköprü ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Öğürlü Mahallesi'nde ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulundu.

AİLESİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emircan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan Emircan Atay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emircan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, acı haberi alan ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Emircan Atay'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

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