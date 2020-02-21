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Samsun'da mor lahana zarar ettirdi

Bafra ovasında, üretimi gerçekleşen mor lahanadan kar elde edilmedi. Lahanalar, çiftcilerin elinde kaldı.

İHA | 21.02.2020 - 09:38..
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Samsun'da gıda ambarı olan 55 bin hektarlık Bafra Ovası’nda, bu yıl 24 bin dekar alana mor lahana, 22 bin dekar alanada beyaz lahana ekildi.

Geçen sene, 10 bin dekar alana ekilen mor lahana ve 10 bin dekar alana ekilen beyaz lahana altın sezonunu yaşamış ve çiftçiye büyük kar bırakmıştı.

ÜRETİM ARTINCA FİYAT DÜŞTÜ

Edilen karın ardından Bafralı çiftçiler lahana üretimini iki katına çıkarınca fiyatlar 1 liranın altına düştü.

Öte yandan geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 4 lira arasında satılan mor lahana, bu sene son günlere kadar bekletilmesine rağmen en fazla 80 kuruştan alıcı bulabiliyor.Samsun'da mor lahana zarar ettirdi

ÇİFTÇİ ZARAR ETTİ

Geçen seneye oranla mor lahananın fiyatının oldukça düştüğünü dile getiren Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Türk, “Bu sene mor ve beyaz lahana fiyatlarında geçen seneye oranla çok büyük düşüş var. Geçen seneye oranla ekimde yüzde 15 oranında bir artış yaşandı. Birkaç gün öncesine kadar doğru düzgün kış da yaşanmadı. Havaların yaz gibi gitmesi ve üretimin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Çiftçi bu nedenle zarar etti." dedi.

Samsun'da mor lahana zarar ettirdi

LAHANALAR EN FAZLA 80 KURUŞTAN ALICI BULABİLİYOR

Lahanaların büyüklerinin 80 kuruşun da altında satıldığını vurgulayan Turan Türk, “Çiftçilerin birçoğu mor lahanayı zararına satmak zorunda kaldı. Çünkü mal olgunlaştıktan sonra belli bir süre elinizde bekletebilirsiniz. Biraz daha bekletirseniz çürüyebilir. Mor lahananın 1 kilo 200 gram olanları 80 kuruşa satılıyor. Bunun üstünde olanlar ise 50-60 kuruş arasında satılıyor.” dedi.

Samsun'da mor lahana zarar ettirdi

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