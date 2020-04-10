Samsun’un İlkadım ilçesindeki Mecidiye Çarşısı, koronavirüs nedeniyle "evde kalın" uyarılarına rağmen kalabalıklığı ile dikkat çekti.

MASKE TAKMADAN SOKAKLARDA DOLAŞTILAR

Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar yoğunluk oluştururken, kalabalık olan sokakta yürüyenlerden bazılarının maske bile takmadığı görüldü.

Öte yandan, kalabalık bankları da boş bırakmadı.

Samsun’da tedirgin eden kalabalık

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Bazı yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, çarşıdaki durumun koronasız günleri anımsattığını söyleyen bazı vatandaşlar durumdan şikayet ederek, önlem alınmasını istedi.