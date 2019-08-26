Samsung, dikey katlanabilen yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Katlanabilir akıllı telefonların geleceği oldukça merak konusu. Kimi kullanıcılar bu tip telefonları fazlasıyla sevse de bu telefonların başarısız olacağına inananların sayısı oldukça fazla: Samsung, geçtiğimiz şubat ayında ilk katlanabilir telefonunu tanıtmış ve daha sonra telefonda oluşan problemler nedeniyle piyasaya çıkış tarihini sürekli ertelemek zorunda kalmıştı.

Öyle görünüyor ki Samsung, katlanabilir telefonlara oldukça inanıyor. Yeni ortaya çıkan patent görüntülerine baktığımızda, şirketin dikey katlanan bir telefon üzerinde çalıştığını görüyoruz.

DİKEY KATLANABİLEN AKILLI TELEFON

Samsung'un dikey olarak katlanabilen yeni akıllı telefonunun görsellerine baktığımızda eski tip kapaklı telefonları andırdığını görüyoruz. Bu telefon, açıldığında tablet gibi büyük bir ekran sunmak yerine daha çok kapandığında kolay taşınabilmesi ile öne çıkacak. Görüntülere daha yakından bakacak olursak telefonun dışa doğru katlanacağını söyleyebiliriz. Bu sayede katlandığında bile telefonu kullanmak mümkün hale gelecek.

Samsung'un dikey katlanabilen telefonu hakkında, şimdilik elimizde başka bilgi bulunmuyor. Şirket, şu an için Galaxy Fold'un ekran sorunlarıyla uğraştığından bu yeni telefon için bir hayli beklememiz gerekeiblir.

Peki siz katlanabilir telefonların geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz.

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