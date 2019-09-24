Samsung Galaxy A20s tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, orta seviye telefonlar içeren Galaxy A serisine yeni bir model daha ekledi. Galaxy A20 modelinin geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtılan Galaxy A20s, daha güncel donanım özellikleriyle birlikte geliyor. Gelin hep birlikte, yeni Galaxy A20s modelinin detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A20s ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde ve 1560 X 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Galaxy A20s, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak telefonda, 15W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Telefonun kameralarına baktığımızda ise 13 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. Bunun hemen altında ise 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP derinlik kamerası yer alıyor. Galaxy A20s'in ön tarafında ise yine 8 MP değerinde tek bir kamera bulunuyor.





SAMSUNG GALAXY A20s FİYATI

Mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere, üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Samsung Galaxy A20s modelinin fiyatı ise 212 dolar olacak.

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