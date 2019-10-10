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Samsung Galaxy Fold'un dudak uçuklatan ekran tamir ücreti

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, ekran tamir ücreti açıklandı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 17:06..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

samsung galaxy fold

ÜST SEVİYE BİR TELEFON FİYATINA EKRAN TAMİRİ YAPILACAK

Samsung Galaxy Fold sahipleri, bir defaya mahsus olmak üzere, arıza oluşan ekranları 149 dolara değiştirebilecek. Yaklaşık 2 bin dolara satışa çıkan telefonun, garanti dışı ekran tamir ücreti ise 599 dolar olarak açıklandı. Yani ülkemize göre konuşursak, Galaxy Fold'un ekranını tamir ettirmeniz için yaklaşık olarak 3 bin 500 lira ödemeniz gerekecek.

Samsung Galaxy Fold'un dudak uçuklatan ekran tamir ücreti

KULLANICILAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Samsung Galaxy Fold, aylar süren yenilenme sürecinin ardından yeniden satışa çıkmasına rağmen, kullanıcılar ekranın yine sorunlu olduğunu belirtiyor. Samsung, söz konusu sorunlar hakkında açıklama yapmazken, Galaxy Fold'u yalnızca hafif dokunuşlar ile kullanmanız gerektiğini belirterek, ekrana fazla baskı yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Samsung Galaxy Fold'un dudak uçuklatan ekran tamir ücreti

Samsung Galaxy Fold'un dudak uçuklatan ekran tamir ücreti

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