Samsung Galaxy S11 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung'un, Galaxy Note 10 serisini tanıtmasının ardından gözler Galaxy S11 serisine çevrildi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi, şimdiden kullanıcılara bazı ipuçları vermeye başladı.

Uzmanlar, SM-G981, SM-G986 ve SM-G988 model numaralarına sahip üç farklı Galaxy S11 telefonu tespit etti ve iddialara göre bu telefonların hepsinde de 5G desteği bulunuyor. 5G'nin uluslararası düzeyde yavaş yavaş geliştiği göz önüne alındığında, Samsung'un artık sadece 5G destekli telefonlara odaklanması hiç de sürpriz değil.

108 MP KAMERA VE 5X OPTİK YAKINLAŞTIRMA

Apple'ın yeni iPhone 11 modelleri, kullanıcılara oldukça üstün fotoğrafçılık deneyimi sunuyor ve Samsung'un da hızlıca Apple'a cevap vermesi gerekiyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S11'deki kameraların oldukça güçlü olması için çalışıyor. Yeni gelen raporlara göre, Galaxy S11 modelinde, Xiaomi ile ortaklaşa geliştirilen 108 MP kamera sensörü kullanılacak ve bu sensör, 5X optik yakınlaştırmayı da destekleyecek.

SPEKTROMETRE SENSÖRÜ İLE BİRLİKTE GELEBİLİR

Son yıllarda akıllı telefonlara, kalp atış sensörü ve uyku izleme gibi birçok sağlık uygulaması kullanılıyor. Yeni ortaya çıkan bir patente göre ise Samsung, Galaxy S11 serisine kızılötesi spektrometre ekleyerek çıtayı bir üst seviyeye çıkaracak. Bu sensör sayesinde, vücuttaki yağ oranı, su miktarı ve gıdaların besin değerleri öğrenilebilecek.





PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Samsungi yeni Galaxy S serisi telefonlarını, genellikle şubat veya mart ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde tanıtıyor. Gelecek yıl bu etkinlik, 24-27 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak. Bu nedenle, etkinlik sırasında Galaxy S11 serisinin tanıtılma ihtimali oldukça yüksek.

Öte yandan yeni Galaxy S11 serisinin 800-1000 dolar aralığında fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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