taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8463
Euro
6.4411
Altın
1500.03
Borsa
98780.39
Gram Altın
281.834
Bitcoin
49345.28

Samsung, yeni ekranına 11 milyar dolar harcayacak

Samsung, kendi geliştireceği dünyanın ilk kuantum nokta teknolojisine sahip ekranlara, 11 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

DHA | 11.10.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, son teknolojiye sahip ekran üretme konusunda oldukça başarılı. Şirketin, uzun süredir kuantum nokta (QD) teknolojisine sahip ekranlar üretmek istediği zaten biliniyordu. Samsung, Güney Kore'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, kuantum nokta teknolojisine sahip ekranlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsung, QD teknolojili led ekranların üretimi için 2025’e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

quantum dot

2021 YILINDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Samsung, yeni nesil QD ekranlarının üretimine 2021 yılından itibaren başlayacak ve ayda 30 bin panel üretecek. Samsung Ekran CEO’su Lee Dong-hoon, “Kuantum teknolojisi, büyük ekran endüstrisinin gelecekteki ürünü olacak. Bu yatırımla özel ekran pazarının lideri konumuna geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Samsung, Güney Chungcheong Eyaleti'nde bulunan LCD ekran üretim fabrikasını tamamen QD teknolojisine sahip ekran üretmek için kullanacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samsung, yeni ekranına 11 milyar dolar harcayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

637
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

132
ABD Senatörü Rus telefon şakacıları tarafından kandırıldı

ABD Senatörü Rus telefon şakacıları tarafından kandırıldı

34
Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

Yalova'da yaşanan deprem 17 Ağustos depremini hatırlattı

12
Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

50
Netanyahu'nun oğlunun paylaşımına Kürtlerden füzeli yanıt

Netanyahu'nun oğlunun paylaşımına Kürtlerden füzeli yanıt

47
Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir