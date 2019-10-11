Samsung, yeni ekranına 11 milyar dolar harcayacak

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, son teknolojiye sahip ekran üretme konusunda oldukça başarılı. Şirketin, uzun süredir kuantum nokta (QD) teknolojisine sahip ekranlar üretmek istediği zaten biliniyordu. Samsung, Güney Kore'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, kuantum nokta teknolojisine sahip ekranlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsung, QD teknolojili led ekranların üretimi için 2025’e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

2021 YILINDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Samsung, yeni nesil QD ekranlarının üretimine 2021 yılından itibaren başlayacak ve ayda 30 bin panel üretecek. Samsung Ekran CEO’su Lee Dong-hoon, “Kuantum teknolojisi, büyük ekran endüstrisinin gelecekteki ürünü olacak. Bu yatırımla özel ekran pazarının lideri konumuna geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Samsung, Güney Chungcheong Eyaleti'nde bulunan LCD ekran üretim fabrikasını tamamen QD teknolojisine sahip ekran üretmek için kullanacak.

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