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Sanayi üretimi 2,7 azaldı

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

AA | 16.11.2018 - 10:06..
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Sanayi üretimi 2,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı ‘Sanayi Üretim Endeksi’ verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,7 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

2018 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,2 azaldı.

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