Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye 10 milyon euroluk yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ikinci 100 günlük eylem planında açıkladığı, Göbeklitepe üzerine yapılacak çatı örtüleri tamamlandı. Resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Göbeklitepe, 12 bin yıllık tarihe şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

Tarihin sıfır noktası olarak görülen Göbeklitepe’ye yapılan yatırım yanında, şehir içinde gerçekleştirilen bazı restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa’ya toplam 10 milyon euroluk kültür yatırımı yaptı.

"GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği fonları katkısıyla başarıyla yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” sayesinde hayata geçen “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” kapsamında, hem Göbeklitepe ören yerinde hem de şehir içinde turizmi geliştirmek için önemli yatırımlar yapıldı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefine sahip olduklarını belirtti.

Bakan Varank, “Tüm bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya olabilecek katkılarını azami seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şanlıurfa her açıdan müstesna bir kültür, ilim ve tarih havzasının üzerinde yer alıyor. Göbeklitepe’de tarih yeniden yazıldı, dünya tarihini değiştiren muazzam bir mirastan bahsediyoruz. Bu bölgenin 12 bin yıllık tarihini korumak adına en iyisini yapmaya çalıştık. 'Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi' kapsamında 10 milyon Euro harcadık. Bunun 8.3 milyon avrosunu doğrudan Göbeklitepe Ören Yeriyle ilgili harcamalar oluşturdu. Geri kalan kısım, şehir içindeki tarihi binalar ve çevre düzenlemelerine aktarıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı bu yatırım, misliyle Şanlıurfa’ya ve ülkemize dönecek, Türkiye’nin tanıtımına eşsiz katkılar sağlayacak.” dedi.

ÜRETİMİNDE NANOTEKNOLOJİ KULLANILDI

Tarihin en eski mabedi olan Göbeklitepe'ye kazandırılan membran örtülerin üretiminde, nanoteknoloji kullanıldı. Örtüler, bu sayede kendi kendini yenileyebiliyor. Dünyadaki birçok sembol yapıda da kullanılan membranın, Göbeklitepe'deki arkeolojik alanlar üzerinde bulunacak çatı örtüsünde kullanılması fikri, Almanya’da gerçekleştirilen yarışma sonucu ortaya çıktı.

YILDIRIMA KARŞI DA KORUYACAK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe Ören Yeri’nin çatı örtüleri çelik konstrüksiyon olduğundan, aynı zamanda paratoner özelliği de gösteriyor. Olası bir depremde yapıda oluşabilecek oturma ve çökmeleri tespit etmek amacıyla özel bir deprem izolatörünün devreye alınması da proje kapsamında yer alıyor.

TÜM SENARYOLAR ÇALIŞILDI

2 bin 400 metrekare alanı koruyacak nanoteknolojik örtülere, arkeolojik kazılar sonrası ortaya çıkabilecek ilave alanları kaplayacak şekilde eklemeler yapılabiliyor. Bölgede yeni eserler ortaya çıkması halinde, yeni eklemelerin kolaylıkla yapılması mümkün olduğundan mevcut yapının bütünlük ve estetiği de bozulmamış olacak.