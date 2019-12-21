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Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm politikalarını protesto etmek için toplananlar kartondan yapılan Çin Sedddi'ni yıktı.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 12:10..
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Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Çin, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı baskı ve zulüm politikaları uyguluyor.

Dünya bunlara sessiz kalırken Çin'i protesto etmek için Türkiye'nin farklı şehirlerinde de protestolar düzenleniyor.

KARTON'DAN ÇİN SEDDİ'Nİ YIKTILAR

Şanlıurfa'da toplanan kalabalık önlerinde Çin Seddi görevi göre kutuları devirerek Çin'i protesto etti.

Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Şanlıurfa'da kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO

Sivas'ta ise kartonlardan duvar şekilinde yapılan ve üzerine "Çin Seddi" yazılan engel uçan tekmelerle devrildi.

Sivas'ta kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO

Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

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