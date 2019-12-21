Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm politikalarını protesto etmek için toplananlar kartondan yapılan Çin Sedddi'ni yıktı.

Konya’da geçtiğimiz kasım ayında öldürülerek mısır tarlasına atılan gencin katil zanlısı olan iki arkadaşı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi unutulmaz derbileri sizler için derledik...

Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balık telef oldu.

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Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

Sivas’ta uzun ve taralı saçları ile dikkat çeken keçiler, kendilerini görenlere kuaför salonundan çıkmış gibi bir izlenim veriyor.