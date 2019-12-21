Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Çin, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı baskı ve zulüm politikaları uyguluyor.
Dünya bunlara sessiz kalırken Çin'i protesto etmek için Türkiye'nin farklı şehirlerinde de protestolar düzenleniyor.
KARTON'DAN ÇİN SEDDİ'Nİ YIKTILAR
Şanlıurfa'da toplanan kalabalık önlerinde Çin Seddi görevi göre kutuları devirerek Çin'i protesto etti.
Şanlıurfa'da kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO
Sivas'ta ise kartonlardan duvar şekilinde yapılan ve üzerine "Çin Seddi" yazılan engel uçan tekmelerle devrildi.
Sivas'ta kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO