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Şanlıurfa'da 70 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki bir mağaraya bidon içinde gizlenmiş, terör örgütü PKK'nın 70 kilogram el yapımı patlayıcısı (EYP)bulundu.

DHA | 21.05.2019 - 15:06..
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Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerin bir mağaraya patlayıcı madde gizlediği bilgisi elde edildi.

70 KİLO PATLAMAYA HAZIR BOMBA BULUNDU

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi yakınında bulunan mağarada arama yaptı. Mağarada C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi desteklenmiş aküye bağlanarak hazırlanmış 70 kilo patlamaya hazır EYP bulundu.

Şanlıurfa'da 70 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

TERÖRİSTLER ARANIYOR

Bidon içine konularak gizlenen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Jandarma, patlayıcıyı mağaraya yerleştiren teröristleri bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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