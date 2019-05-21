Şanlıurfa'da 70 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerin bir mağaraya patlayıcı madde gizlediği bilgisi elde edildi.

70 KİLO PATLAMAYA HAZIR BOMBA BULUNDU

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi yakınında bulunan mağarada arama yaptı. Mağarada C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi desteklenmiş aküye bağlanarak hazırlanmış 70 kilo patlamaya hazır EYP bulundu.

TERÖRİSTLER ARANIYOR

Bidon içine konularak gizlenen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Jandarma, patlayıcıyı mağaraya yerleştiren teröristleri bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.