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Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo patlayıcı bulundu

Bozova ilçesinde içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.

AA | 18.01.2020 - 08:16..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu.

ARAÇTA 20 KİLOLUK PATLAYICI BULUNDU

Ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, daha sonra kara yolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo patlayıcı bulundu

ARAÇLA BİRLİKTE İMHA EDİLDİ

Gerekli çalışmanın ardından otomobil ve içindeki düzenek, kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Otomobil sürücüsü M.M'yi gözaltına alan ekipler, imha edilen araçta inceleme yaptı.

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