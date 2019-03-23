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Şanlıurfa'da otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin minibüsün arkasındaki römorka çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA | 23.03.2019 - 20:57..
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Mehmet Kaya idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüsün arkasındaki römorka çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi Rabia Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan çiftinin çocukları İslim, Umut ve Emine Kaya ile evli olan kızları Esma Sungur ve onun oğlu Mehmet Cihan Sungur 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Şanlıurfa'da otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

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