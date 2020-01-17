taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8777
Euro
6.5303
Altın
1558.78
Borsa
121198.38
Gram Altın
294.667
Bitcoin
52158.25

Şanlıurfalı şehide veda

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı, Şanlıurfa’da defnedildi.

İHA | 17.01.2020 - 15:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Ali ve Aysel Alpaklı çiftinin 8 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit Mustafa Alpaklı’nın cenazesi Eyyübiye ilçesine bağlı Salman kırsal Mahallesine götürüldü.

Şanlıurfalı şehide veda

Şehidi al bayraklarla donatılan baba evinde büyük bir kalabalık "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla karşıladı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Bir ay önce evlendiği eşi Ayten Alpaklı al bayrağa sarılı tabuta son defa dokunarak gözyaşları döktü.

Şanlıurfalı şehide veda

KARDEŞİ TABUTUNU ÖPTÜ

Şehidin babası Ali, annesi Aysel ve kardeşleri de al bayrağa sarılı tabuta son bir defa bakıp gözyaşlarına boğulurken 8 yaşındaki kardeşi Memati ise asker kıyafeti giyerek omuzlarına astığı Türk Bayrağıyla tabutun yanına gidip öptü.

Şanlıurfalı şehide veda

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erdin, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı, Cuma namazının ardından mahalle camisinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Şanlıurfalı şehide veda

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, milletvekilleri, kurum amirleri, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şanlıurfalı şehide veda

İlginizi Çekebilir
Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Aydın araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye
Lüleburgaz'da başındaki simit tepsisiyle bir bayide teşhirdeki cep telefonuyla oyun oynarken görüntülenen öğrenciye, Kaymakam Mustafa Kaya, cep telefonu hediye etti.
Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğun yardımına vatandaş yetişti.
Nefes borusuna kaçan patates öldürdü
Muğla'da yediği patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

162
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

115
Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

229
CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

468
Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

20
ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

94
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir