Şanlıurfalı şehide veda

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1988'den günümüze rakamlarla balıkçılık

Türkiye'de, üç tarafı denizle çevrili olması ve bir de iç denizin bulunması nedeni ile balıkçılık önemli bir sektör olarak öne çıkıyor. Sektörün kazancı ve rakamları 1988 yılından başlayarak verdik.