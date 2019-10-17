S.Arabistan, Rusya ile medya anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyaret sonrası Suudların, medya kültürü değişiyor.
Suudi Medya Bakanı Turki Al-Shabanah, pazartesi günü Rus haber ajansı Sputnik Başkanı Dmitry Kiselev ile bir medya iş birliği anlaşması imzaladı.
"TÜM OLAYLAR PROFESYONELCE ELE ALINACAK"
Riyad’daki Kral Fahd Kültür Merkezi’nde imzalanan anlaşma; medya kapsamını ve hedefini geliştirmek için tasarlanan projeleri hayata geçirmeyi ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, insani ve spor alanlarındaki tüm olayların profesyonelce ele alınması, Krallık ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.