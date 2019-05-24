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Şarampol kenarında uyuyan sürücü ölümden döndü

İzmir'in Çiğli ilçesinde 24 yaşındaki Burhan O.'nun uyuyakalması sonucu, kullandığı hafif ticari araç yaklaşık 15 metrelik yükseklikte asılı kaldı. Sürücü ve araç son anda kurtarıldı.

DHA | 24.05.2019 - 06:35..
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Olay, saat 03.30 sıralarında İzmir Çiğli'ye bağlı Atatürk Mahallesi 8809/47 sokakta yeni yapılan Evka - 5 yolunda meydana geldi.

AZ DAHA ŞARAMPOLE YUVARLANIYORDU

Yolda kalan araçlara tamir ve bakım yaptığı öğrenilen Burhan O., Evka - 5 yolunun yakınında 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracını park etti. Burhan O. gecenin ilerleyen saatlerinde aracının içerisinde uyuya kaldığı sırada, iddiaya göre el frenini çekmediği için hafif ticari araç geriye doğru gitti.

Şarampol kenarında uyuyan sürücü ölümden döndü

Yoldan geçen vatandaşlar aracın şarampolün kenarında olduğunu görünce durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yakında bulunan bir çekiciden yardım talep etti.

Şarampol kenarında uyuyan sürücü ölümden döndü

SON ANDA KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen çekici, 2 lastiği şarampolde bulunan aracı sabitleyerek düşmesini önledi.  Aracın birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı.

Şarampol kenarında uyuyan sürücü ölümden döndü

Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşme tehlikesi yaşayan Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhan O., ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. 
Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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