Sarıgül: Aday olmayacağım

31 Mart yerel seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül'ün, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Sarıgül, iddiları yalanladı.

Sarıgül şu açıklamalayı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir."