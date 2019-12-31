Sarıyer'de alışveriş merkezinde telefon hırsızlığı

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazarına müşteri kılığında gelen üç kişiden ikisi mağaza görevlilerini oyalartken, biri ise yılbaşı öncesi yoğunluğu fırsat bilerek stantta duran telefonu çaldı.

HIRSIZLIK OLAYI SAYIM SIRASINDA FARK EDİLDİ

Kalabalık dolayısıyla hırsızlık olayını fark etmeyen mağaza çalışanları, ertesi gün yaptıkları sayım sonrası telefonun çalındığını fark etti. Daha sonra mağaza çalışanları iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.





POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerin incelenmesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

''BİZİM BİR AYDA KAZANDIĞIMIZ PARAYI BUNLAR BİR GÜNDE KAZANABİLİYOR''

Hırsızların biran önce bulunmasını istediğini söyleyen mağaza çalışanı Okan Damar, “Mağazamızın çok kalabalık olduğu bir zamanda üç kişi dükkana geliyor. İçlerinden biri ben kasadayken kulaklık alacağını belirterek beni çağırıyor. Bende onunla ilgilenmek için kasayı bırakıp gidiyorum. Bu kişi de diğer arkadaşına uyarı yapıyor. Diğeri de kasa arkasından telefonu alıp gidiyor. Üçü de şapkalı. Sistem halinde yapılmış bir hırsızlık. Biz telefonun çalındığını bir gün sonra fark ettik. Sonra polise gittik ve şikayetçi olduk. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bizim bir ayda kazandığımız parayı bunlar bir günde kazanabiliyorlar. Hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bu masraf çalışan arkadaşların maaşlarından kesilecek.” diye konuştu.



