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Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli sınır kapısı konumunda olan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda, kuyruklar esnasında çevreye atılan çöpler kaldı.

İHA | 06.12.2019 - 09:30..
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Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, geçtiğimiz haftalarda kilometrelerce kuyruk oluşturmuştu.

TIR KUYRUĞU SON BULDU

Tır kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzanmıştı. Sınırda yaşanan sorunun çözülmesinin ardından tır kuyruğu, şimdilik son buldu.

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

KARADENİZ SAHİL YOLU ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Tırların gümrükten geçiş yapmasının ardından bekleme yaptıkları Karadeniz Sahil Yolu, çöplüğe döndü. Bu görüntünün ardından Hopa Belediye Başkanlığı temizlik personeli eşliğinde bölgede çalışma yaparak, etrafa atılan çöpleri temizledi.

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

HOPA BELEDİYESİ TIR ŞOFÖRLERİNE UYARIDA BULUNDU

Hopa Belediyesi duruma tepki göstererek konuyla ilgili yazılı açıklama yaparken, açkılamada ”Sarp Sınır Kapısı güzergahını kullanan tırların yoğunluk sebebiyle oluşturduğu kuyruklar esnasında çevreye atılan çöplerin temizlik çalışması gerçekleşti. Şehir içerisinde bekleme yapan tır ve otobüs şoförlerinin çevre kurallarına uymaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometre tır kuyruğu

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