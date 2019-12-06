Sarp Sınırı'nda tırlar gitti, geriye çöpleri kaldı

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

3 PKK'lı terörist teslim oldu

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WhatsApp, kendi kendine silinen mesaj özelliğine kavuşuyor

Gönderildikten belirli bir süre sonra otomatik olarak silinen mesajlar, çok yakında WhatsApp uygulamasına eklenecek.