SARS nedir

Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri ​​arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8 bin 422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ölüm oranını yüzde 10,9 olarak açıklamıştır.

Haftalar içinde SARS erkeni, 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.

TAMAMEN ÖNLENDİ

Bugün itibarıyla, 2003 yılı Haziran ayında görülen son enfekte insan vakası SARS’ın yayılması tamamen önlenmiştir.

Ancak, SARS hastalığının (çiçek hastalığı aksine) eradike edildiği iddia edilmemektedir. Bazı hayvan populasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte insan nüfusunun içine tekrar dönebileceği düşünülmektedir.

GÖRÜLEN YAŞ ARALIKLARI

DSÖ'nün bildirdiğine göre SARS hastalığının fatalite hızı; 24 yaş ve daha gençlerde yüzde 1 altında, 25-44 yaş arası yüzde 6, 45-64 yaş arası yüzde 15, 65 yaş ve üzerinde yüzde 50 olarak görülmektedir.

BELİRTİ VE BULGULAR

İlk belirtiler grip benzeri hastalık şeklinde görülür. Ateş, miyalji, letarji, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer nonspesifik semptomları da bulunur. Tüm hastalar için ortak tek belirti ise 38 derece (100.4 ° F) üstünde bir ateş gibi görünmektedir. Nefes darlığı daha sonra ortaya çıkabilir. Hastalık ilk aşamada soğuk algınlığı gibi belirtiler verir ama daha sonra gribi andırır.

TEORİLER

SARS virüsünün biyolojik bir silah olarak laboratuvarda tasarlandığı konusunda birtakım teoriler gündeme gelmiştir. Rus ilaç akademisi üyesi Sergei Kolesnikov, "Bu virüs sadece laboratuvarda üretilebilir, belki de üretim aşamasında dışarı sızdırılmıştır." demiştir.